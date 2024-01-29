Niğde\'de Engelsiz Taksi Hizmete Girdi

Niğde'de hizmete giren araç, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak

'Engelsiz taksi' hayatı daha da kolaylaştıracak

NİĞDE - Niğde Belediyesince hizmete alınan 'Engelsiz Araç', engelli vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete başlayan aracı,ihtiyacı olan engelliler Niğde Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak talep edebilecek. Randevu oluşturan engelliler taksi hizmetinden artık ücretsiz yararlanacak, otobüs kullanarak yapmakta zorlandıkları işlerini engelsiz aracı kullanarak yapabilecek. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir araçla ilgili bilgi verdi. "Engelleri birlikte aşacağız" diyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Engelsiz taksimizi bugün itibariyle hizmete alıyoruz. Engelli vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ediyoruz ve talepleri özellikle kış günlerinde tekerlekli sandalye ile bir yerden bir yere gitmekte zorlandıklarıydı. Hastaneye, kamu kurumlarına gitmeleri gerekiyor ve tek başına yaşayan engelli vatandaşlarımız için büyük bir ihtiyaçtı. Onların bizden talepleri buydu. Engelsiz taksimiz ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Belediyemizin çağrı merkezi 444 51 01'i aradıkları zaman arkadaşlarımız hemen aracı yönlendirecekler. Engelli vatandaşımızın nerede ne işi varsa oraya bırakacak, sonrasında da alıp tekrar evine getirecek" dedi.

Niğde Belediyesi'nin 'Engelsiz Erişim Belgesi' sahibi olduğunu belirten Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak nerede kaldırım yapsak görme engelliler için şeritleri koyuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda belediyemize Engelsiz Erişim Belgesi aldık. Engelli vatandaşlarımız binamıza çok rahat bir şekilde her kata erişebiliyor. Aracımız da bütün engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.