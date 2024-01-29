 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde'de Engelsiz Taksi Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de Engelsiz Taksi Hizmete Girdi

Niğde Belediyesi tarafından hizmete alınan 'Engelsiz Araç', engelli vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Engelli vatandaşlar, Niğde Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak aracı talep edebilecek ve ücretsiz olarak kullanabilecekler. Engelsiz taksi, engelli vatandaşların günlük işlerini kolaylaştıracak ve ihtiyaç duydukları yerlere ulaşmalarını sağlayacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, araçla ilgili bilgi vererek, engelli vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Belediye olarak engelli vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve Engelsiz Erişim Belgesi aldıklarını da sözlerine ekledi.

Niğde\'de Engelsiz Taksi Hizmete Girdi
29.01.2024 - 23:32,
Abone Ol

Niğde'de hizmete giren araç, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak

'Engelsiz taksi' hayatı daha da kolaylaştıracak

NİĞDE - Niğde Belediyesince hizmete alınan 'Engelsiz Araç', engelli vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete başlayan aracı,ihtiyacı olan engelliler Niğde Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak talep edebilecek. Randevu oluşturan engelliler taksi hizmetinden artık ücretsiz yararlanacak, otobüs kullanarak yapmakta zorlandıkları işlerini engelsiz aracı kullanarak yapabilecek. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir araçla ilgili bilgi verdi. "Engelleri birlikte aşacağız" diyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Engelsiz taksimizi bugün itibariyle hizmete alıyoruz. Engelli vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ediyoruz ve talepleri özellikle kış günlerinde tekerlekli sandalye ile bir yerden bir yere gitmekte zorlandıklarıydı. Hastaneye, kamu kurumlarına gitmeleri gerekiyor ve tek başına yaşayan engelli vatandaşlarımız için büyük bir ihtiyaçtı. Onların bizden talepleri buydu. Engelsiz taksimiz ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Belediyemizin çağrı merkezi 444 51 01'i aradıkları zaman arkadaşlarımız hemen aracı yönlendirecekler. Engelli vatandaşımızın nerede ne işi varsa oraya bırakacak, sonrasında da alıp tekrar evine getirecek" dedi.

Niğde Belediyesi'nin 'Engelsiz Erişim Belgesi' sahibi olduğunu belirten Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak nerede kaldırım yapsak görme engelliler için şeritleri koyuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda belediyemize Engelsiz Erişim Belgesi aldık. Engelli vatandaşlarımız binamıza çok rahat bir şekilde her kata erişebiliyor. Aracımız da bütün engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Niğde Belediyesi, Niğde, Engelliler, Ulaşım, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Niğde'de Engelsiz Taksi Hizmete Girdi - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:50:50. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Engelsiz Taksi Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement