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Offroad parkurunda ilginç anlar

Offroad parkurunda ilginç anlar

Offroad parkurunda ilginç anlar Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı İstanbul Çatalça'da düzenlenen offroad parkurunda unutulmaz anlar yaşandı.

20.11.2024 00:14
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Offroad parkurunda ilginç anlar

Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı

İSTANBUL - İstanbul Çatalça'da düzenlenen offroad parkurunda unutulmaz anlar yaşandı. Lastiğin jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Araç traktör yardımıyla çekildi.

Kastamonu Offroad Kulübü, Çatalca'daki Alaiye Şehitlerini Anma etkinliği çerçevesinde düzenlenen offroad parkuruna katıldı. Etkinlik sırasında, lastiği jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Pilot Abdullah Parmaksızoğlu ve co-pilot Akın Şahin'den oluşan Kastamonu Offroad Kulübü ekibi, zorlu parkurda yaşanan aksaklıklara rağmen sergiledikleri azim ve beceriyle büyük beğeni topladı. Özellikle lastiğin jantından çıkmasına rağmen parkuru bitirmeyi başaran ekip, etkinliği izleyen offroad tutkunları ve seyirciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Etkinlik, Alaiye şehitlerinin anısına düzenlenirken, offroad sporu tutkunları ve izleyiciler için unutulmaz anlar yaşandı. Kastamonu Offroad Kulübü'nün gösterdiği dayanıklılık ve başarı, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Etkinlik, Genel, Spor, Son Dakika

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