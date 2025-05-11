Öğrencilerden Öğretmene Anlamlı Anneler Günü Kutlaması

Maltepe'de minik öğrencilerden öğretmenlerine meşaleler eşliğinde 'Anneler Günü' kutlaması

İSTANBUL - Maltepe'de 3. sınıf öğrencileri, meşaleler ve şarkılar eşliğinde öğretmenlerinin evinin önüne gelerek 'Anneler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerine duygusal anlar yaşatan anlamlı kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.

Maltepe'de Kazım Tunç İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Neslihan Eren Akın'a anlamlı bir 'Anneler Günü' sürprizi hazırladı. Akşam saatlerinde şarkılar söyleyerek ellerinde meşalelerle öğretmenleri Akın'ın evinin önüne gelen öğrenciler, öğretmenlerinin Anneler Günü'nü kutladı. Evinin önünde meşaleler eşliğinde şarkılarla karşılanan Neslihan Eren Akın, balkonundan öğrencilerini selamladı. Duygusal anlar yaşayan öğretmen ardından kapıya inerek öğrencilerine tek tek sarıldı ve bu özel sürpriz için teşekkür etti. Hem öğretmenlerini hem de görenleri duygulandıran bu anlamlı kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.