Öğrencilerden Polislere Karanfil Sürprizi

Sincan'da bulunan lise öğrencileri polis memurlarına sürpriz yaparak karanfil dağıttı

ANKARA - Sincan'da lise öğrencileri gündeme ilişkin basın açıklaması ihbarını alan polislere sürpriz yaptı. Olay yerine gelen ekiplere öğrenciler karanfil dağıttı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 12'inci sınıf öğrencileri, Lale Meydanı'nda polislere sürpriz yapmak için bir araya geldi. Farklı okullardan bir araya gelen öğrenciler, öğretmenler eşliğinde toplanarak Lale Meydanı'na geldi. 12'inci sınıf öğrencisi Resul Kapusuz konuşmasında bunun bir basın açıklaması değil sürpriz olduğunu duyurdu.

Kapusuz, öğrenciler adına yaptığı konuşmada, "Bizler, bu ülkenin gençleri olarak, sizleri sadece bir meslek grubu olarak değil; cesaretin, fedakarlığın, adaletin ve güvenin ete kemiğe bürünmüş hali olarak görüyoruz. Sokakların sessizliğinde, gecenin karanlığında, kalabalığın arasında, görünmeyen bir kalkan gibi bizi koruyorsunuz. Siz varken, biz kendimizi emniyette hissediyoruz. Siz varken, ailelerimiz içi rahat uyuyabiliyor. Siz varken, bu ülkenin geleceği karanlık değil, aydınlık oluyor" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, alanda bulunan polis memurlarına karanfil dağıttı. Yapılan organizasyona, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da katıldı.