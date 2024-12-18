Öğrencilerden Togg'a İlgi - Son Dakika
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Genel

Öğrencilerden Togg'a İlgi

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nda Togg'u inceleyerek yerli üretimin önemini öğrendi.

18.12.2024 14:21
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Öğrencilerin 'Togg' sevgisi

İlkokul öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda Togg'u inceledi, fotoğrafı çekindi

İzzet Altun İlkokulu Müdürü Esra Taş:

"Bu haftanın okullarda sadece pasta börek yaparak değil, gerçekten yerli üretimin önemine vurgu yaparak bu çalışmayı hazırladık"

KAYSERİ - Kayseri'de ilkokul öğrencileri, 'Yerli Malı' Haftası olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla okullarına gelen yerli otomobil Togg'u inceledi.

Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Kayseri'deki okullarda bir dizi etkinlikle düzenlendi. Kocasinan ilçesinde bulunan İzzet Altun İlkokulu öğrencileri de, etkinlikler kapsamında okullarına gelen yerli otomobil Togg'u yakından görme şansı oldu. Öğretmenleriyle beraber otomobillerde inceleme yapan çocuklar, fotoğraf çekindi. İzzet Altun İlkokulu'nda görevli öğretmen Ferhat Sevgi; "Öğrencilerimiz bugünün çocukları, geleceğin yetişkinleridir. Yetişkin olma serüvenlerinde böyle bir teknolojiyi görerek vizyonlarının gelişmesini amaçladık. Onlara da ilham oldu. Ufuklarının gelişmesi açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile çok hızlı gelişen 21. Yüzyıl dünya düzenine çok çabuk adapte olmamız gerekiyor. Adapte olmaktan ziyade bu düzene öncülük etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek içinde biz öğretmenlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim amacımız dününü bilen, bugününü yaşayan, geleceği için hazırlıklı olan bireyler yetiştirmektir" dedi.

"Bu haftanın okullarda sadece pasta börek yaparak değil, gerçekten yerli üretimin önemine vurgu yaparak bu çalışmayı hazırladık"

Okul Müdürü Esra Taş da; "12-18 Aralık tarihlerinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde bizde okulumuzda yerli üretimin milli değerlere katkısı noktasında çocuklarımızı erken yaşta bilinçlendirmek için bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz bu bilince eriştiklerinde ileriki yıllarda bu teknolojilere katkı sağlamalarını çok istiyoruz. Bize katkı vererek okulumuza Togg araçlarını getiren velilerimize teşekkür ederiz. Bu çalışma çocuklarımıza da ilham olacak. Aynı teknolojiyi üretmek için ileriki yıllardaki meslek seçimlerini bu yönde yapacaklardır. Bu haftanın okullarda sadece pasta börek yaparak değil, gerçekten yerli üretimin önemine vurgu yaparak bu çalışmayı hazırladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Öğrencilerden Togg'a İlgi - Son Dakika

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