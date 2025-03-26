Olta Balıkçılığına Düzenleme Talebi - Son Dakika
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Olta Balıkçılığına Düzenleme Talebi

Olta balıkçılığı, insan ve hayvanlar için tehlikeli olabilir. Uzmanlar düzenleme yapılmasını öneriyor.

26.03.2025 14:35
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Olta balıkçılığı tehlike saçabiliyor: "Düzenleme yapılmalı"

Olta balıkçılığı insan ve hayvanlara tehlike saçabiliyor: "Düzenleme yapılmalı"

Olta ile avlanma insan ve hayvanlara zarar verebiliyor: "Düzenleme talebi"

İSTANBUL - Sahil kesimlerinde yapılan olta balıkçılığı, bazen insan ve hayvanlar açısından tehlike oluşturabiliyor. Olta ucundaki demirin (ağırlığın ya da iğnenin) sahilden geçenlerin kafa veya gözüne çarparak ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Aysun Altunkaş, tedbirsiz balıkçıların cezalandırılabileceğini ekledi.

Özellikle sahil kesimlerinde yapılan yoğun olta balıkçılığı hakkında konuşan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aysun Altunkaş, O sırada sahilde yürüyen, spor yapan insanlar ve etrafta hayvanlar olabiliyor. Balık tutarken olta ucundaki iğnelerin ya da ağırlıkların sahilde yürüyüş yapan, oradan geçen insanlara ya da hayvanlara çarparak onlara zarar verebildiğini görüyoruz. Bazı örneklerini de daha önceden haberlerde gördük" açıklaması yaparak durum değerlendirmesinde bulundu.

"'Aman canım onlar dikkat etsinler' diye düşünürseniz 'kasten yaralamadan' sorumlusunuz"

"Ceza kanunları kapsamında balıkçılık faaliyetini gerçekleştiren kişinin kusuruna bağlı olarak farklı suç tiplerinden sorumluluklarının gündeme gelebileceğini söyleyebilirim" diyen Doç. Dr. Altunkaş, "Bunlar; kasten yaralama, taksirle yaralama olabilir. Burada 'nasıl ayrımda bulunabiliriz' derseniz gösterilmesi gereken özenin, dikkatin gösterilmediği hallerde kusurun türünün ' basit taksir' olduğunu kabul ediyoruz ve taksirle yaralamadan sorumluluğun doğacağını söylüyoruz. Kişi, oltayı atarken arkadan koşan, oturan kişiye ya da yolda yürüyen bir yaraya zarar verebileceğini öngörmüş. 'Aman canım onlar da dikkat etsinler, burada balıkçılık yapıyoruz. Onlar gerekli tedbirleri alsınlar, hatta yapmasınlar' gibi bir düşünceyle "olursa olsun" diyerek ya da "göze alarak" bu davranışı gerçekleştirmişse 'olası kastla yaralama' suçundan sorumluluğunun doğacağını söyleyebiliriz" dedi.

"Cezanın ağırlaşma ihtimali var" diyen Doç. Dr. Altunkaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce de basına yansıyan örneklerinden gördüğümüz kadarıyla oltanın kişilerin gözlerine saplanabilmesi, olta ucundaki ağır kısmın kişilerin kafasına gelip ağır kafa travmalarına neden olması gibi örneklerle karşılaşabiliyoruz. Burada işte taksirle yaralama ve kasten yaralama suçları bakımından cezanın ağırlaşması mümkün olabiliyor" dedi.

"Alan düzenlemesi/belirlemesi yapılması her iki taraf için de güvenli olur"

Olta balıkçılığı yapanlar için alan düzenlemesi/belirlemesi yapılması gerektiği konusuna da değinen Doç. Dr. Altunkaş, "Böylece balıkçılık faaliyetini gerçekleştiren kişiler, 'arkamdan acaba biri geçer mi, birine oltam isabet eder mi' soruları olmadan, bir tedirginlik hissetmeden işlerine odaklanabilirler. İnsanlar da sahilde yürürken tedirgin hissetmemiş olur. Güvenle yürüyüşlerini, sporlarını yaparlar" şeklinde konuştu.

"Sahilde yürürken tedirgin oluyorum"

Sahilde yürürken oltalardan tedirgin olduğunu belirten 21 yaşındaki Gökhan Efe Göktepe, "Bence insanları da çok tedirgin ediyorlar. Yani bir izin yok, bir şey yok, bilmiyorum. Geçenlerde Emirgan sahilinde oltanın ağaçtaki kuşa çarptığını, takıldığını gördüm. Bu benim kafama da gelebilirdi. Çocuklara da zarar verebilir. Bu şekilde yapılmasının çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanları rahatsız ediyor. Bence olmaması gereken bir şey. Bununla ilgili düzenleme yapılmasını isterim" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Balıkçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Olta Balıkçılığına Düzenleme Talebi - Son Dakika

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