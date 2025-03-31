Oltu'da bayramlaşma coşkusu sürüyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, Ramazan Bayramı kapsamında geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bayramın ilk günü, protokol üyeleri Aslanpaşa Şehitliği'ni ziyaret etti ve şehitler için dua edildi. Ardından, Oltu Belediyesi sosyal tesislerinde protokol üyeleri ile vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve ilçe protokolü, bayramlaşma programının ardından çeşitli kurumları ziyaret etti. Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı, Tuzla Jandarma Komutanlığı, Oltu Devlet Hastanesi ve Oltu İlçe Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, burada görev başındaki personelin bayramını kutladı. Görevlerini özveriyle yerine getiren kamu görevlilerine teşekkür edildi. Kaymakam Çelik kurumlara baklava ikram etti.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ayrıca Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Başkan Çelebi, hemşehrilerinin bayramını kutlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bayramlaşma programı, protokol üyelerinin çeşitli kurumları ziyaretiyle sona erdi.