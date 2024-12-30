Ordu'dan Halep'e 4 Tır Yardım

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Ordu'dan Halep'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

ORDU - Ordu İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Diyanet Vakfı Ordu Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında temin edilen gıda maddelerinden oluşan 4 tır insani malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Gıda maddelerinden oluşan tırların uğurlanması için Ordu İl Müftülüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Ordu Valisi Muammer Erol, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve personeller hazır bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, tırların uğurlanmasından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşlar ve kurum personellerince yapılan bağışlarla alınan insani yardım malzemelerinin, Suriye'nin Halep şehrine ulaştırılacağını söyledi. Balkan, Türkiye'nin tarihten bugüne kadar mazlum ve mağdur coğrafyaların yardım eli konumunda bulunduğunun altını çizerek, "Son dönemde yaşadığımız ve herkesçe malum olan Suriye ile ilgili konuda tekrar çok büyük ve güzel bir organizasyonu gerçekleştirmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yerine getirmek için gayret ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından yapılan dualar eşliğinde tırlar, Suriye'nin Halep şehrine uğurlandı.

"Kadınlar, afet bölgelerinde manevi destek verecek"

Tırların uğurlanmasının ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Türkiye Diyanet Vakfı arama ve kurtarma ekibine yeni katılan ve kadınlardan oluşan 22 kişilik ekibi tanıttı. İl Müftüsü Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün sevinçliyiz, 4 tır yardımı Suriye'ye gönderiyoruz. Allah onlar imtihan vermişti, bugün ise imkan verdi. Şimdi imtihan sırası bizde, ülkelerini kurmalarına yardım edeceğiz. 'Gökte melekler, yerde mavi yelekliler' diye bir slogan geliştirdik. Diyanet Vakfımız olarak burada 30 kadar akredite olmuş ekibimiz var. Aynı zaman da biz kadınlardan oluşan da bir ekip oluşturduk. 22 tane kadın kardeşimiz var. Akredite olmuş ekibimiz yıkık binalarda arama ve kurtarma yaparken, bahçede kadın ekibimiz ise ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtacak aynı zamanda manevi destek sunacak. Adıyaman depreminde bunu yaşamıştık, şimdi daha profesyonel bir ekip hazırlamayı düşünüyoruz. Kadın ekibimizi de akredite edebilirsek, inşallah daha güzel işler çıkartacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlar olarak afet bölgelerinde olacağız"

Ordu İl Müftü Yardımcısı Hacer Cinsoy, kadınlardan oluşan ekibin 22 kişiden oluştuğunu belirterek, "Erkek ve kadın arama ve kurtarma ekibimiz var. Bizler kadınlar olarak onların yanında olacağız. İnşallah ülkemiz afetlerden uzak kalır ancak hayatın gerçeği var, amacımız önlem, tedbir ve eğitimini önceden alıp mağdur kardeşlerimizin yanında olmak, onların kimsesiz olmadığını hissettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Kadın Kolları Sorunlusu Tülay Yaşar ise Kur'an kursu hocaları ve gönüllülerden oluşan 22 kişilik ekibin, olması muhtemel bir afete karşı eğitimler alacağını, ihtiyaç durumunda gönüllü olarak afet bölgesinde bulunacaklarını kaydetti.