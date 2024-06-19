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Ormanda kendisini çeken dronu gören ayı, şaha kalkarak yavrusunu korumaya çalıştı

KASTAMONU - Kastamonu'da ormanlık alanda yavrusuyla gezindiği sırada dron ile çekim yapan bir kişi, gördüğü ayıyı dron ile görüntülemek istedi. Ayıya yaklaşan şahıs, yavrusunu koruma içgüdüsüyle şaha kalkarak drona karşı korumaya geçti. Ayının şaha kalktığı o an dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini dron ile çekerek sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan video içerik üreticisi Muhammed Ali Kaş, zaman zaman ziyarette bulunduğu Kastamonu'da merkeze bağlı Kavak köyünde evini gitti. Konumu itibariyle köyünün manzarasını ve doğal güzelliklerini görüntülemek için dron kaldırılan Muhammed Ali Kaş, dron ile köyünü görüntülemek istediği sırada meralık alanda dolaşan ayıya denk geldi. Dronu ayının üzerine doğru gönderen Muhammed Ali Kaş, ayıyı görüntülemeye çalıştığı sırada dronu ayı fark etti. Yavrusunu koruma içgüdüsüyle anne ayı, şaha kalkarak dronu kaçırmaya çalıştı. O onları dronu ile çeken Muhammed Ali Kaş, çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini dron ile çekerek sosyal medya hesabından paylaşarak tanıtımına katkıda bulunan Muhammed Ali Kaş, "Kastamonu'da dron ile çektiğim görüntüleri sosyal medyada paylaşıyorum. Dron ile Kastamonu'nun birçok yerini çekip sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kastamonu'da merkez Kavak köyünde evimiz var. Evimizi ara sıra ziyaret ediyorum. Evimize gittiğimiz zaman dron kaldırıyorum doğayı görüntülemek için. En son köyümüze gittiğimde dron kaldırdım ve acayip bir manzara ile karşılaştım. Ayı ve yavrusunu görüntüledim. Dronu ayı da fark etti. Hatta dronu fark ettiği zaman ayı ayağa kalktı, şahlandı. Bende heyecanlı dron ile ayı ve yavrusunu çektim. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımdan paylaştım. Güzel bir video oldu. Kastamonu'da zaten herkes ayı görüyordu, cep telefonu ile ayıyı görüntülüyorlar. Bende ayı videosu çektim ama benimkisi dron ile çekildi. Videonun güzel olduğunu düşünüyorum. Ayı bir süre sonra ormanlık alanda yavrusuyla birlikte kaçarak kayboldu. Bende heyecanlı bir şekilde dronu geri çağırdım. Sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Baya da video sosyal medyada etkileşimi oldu" şeklinde konuştu.