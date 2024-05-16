Özel çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi - Son Dakika
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Özel çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde, özel ihtiyaçlı çocuklar doyasıyla eğlendi. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe özel ihtiyaçlı öğrenciler, NEVÜ öğrencileri ve veliler katıldı. Uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturan öğrencilere, üniversite öğrencileri de gönüllü olarak rehberlik etti.

16.05.2024 20:49
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Özel çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

NEVŞEHİR - Özel ihtiyaçlı çocuklar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de festival havasında düzenlenen uçurtma şenliğinde doyasıyla eğlendi.

'10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi, Nevşehir Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü ve Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği iş birliğinde özel ihtiyaçlı öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi. NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Açık Alan Futbol Sahasında düzenlenen etkinliğe İstiklal Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu ve Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER)'de eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrenciler ile birlikte NEVÜ akademik-idari personeli ve öğrenciler ile veliler katıldı.

NEVÜ'lü öğrenciler ve katılımcılar eşliğinde uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturan 60 özel ihtiyaçlı öğrenciye, NEVÜ'de eğitim gören 120 gönüllü öğrenci de eşlik etti.

KEYDER Genel Koordinatörü Esmanur Uçarsu, yaptığı açıklamada "Bu gün KEYDER olarak, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen uçurtma şenliğindeyiz. 10-16 Mayıs engeleler haftası nedeniyle düzenlenen uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. 60 özel ihtiyaçlı öğrenciye, NEVÜ'de farklı bölümlerde eğitim gören 120 öğrencimiz eşlik ediyor" şeklinde konuştu.

Özel öğrencilere gönüllü olarak rehberlik eden üniversite öğrencileri de yaşadıkları coşkuyu "özel öğrencilerle birlikte olmak çok güzel" diye anlattı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Özel çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi - Son Dakika

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