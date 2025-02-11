Özgecan Aslan, 10. yılında anıldı - Son Dakika
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Özgecan Aslan, 10. yılında anıldı

Özgecan Aslan, 10. ölüm yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı, ailesi adalet talep etti.

11.02.2025 17:57
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Özgecan Aslan, ölümünün 10'uncu yılında mezarı başında anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, kabri başında anıldı

MERSİN - Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 10'uncu yılında da unutulmadı. Özgecan Aslan, Mersin'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve yakınları, Özgecan'ın Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Anne Songül Aslan, kızının kabrine çiçek koyduktan sonra mezar taşını öptü, bir süre Kur'an-ı Kerim okudu.

Acıları 10 yıldır dinmedi

Aslan ailesi, 10'uncu ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan'ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için Kur'an-ı Kerim okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Aslan çifti, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, yakınları ve vatandaşlar Özgecan'ın mezarı başında dua etti.

"Artık sevgi olsun, barış olsun, adalet olsun"

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özge'min ebediyete gitmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Ama gözleri kör, kulakları sağır olanlar maalesef duymuyorlar" dedi. Son aylarda Türkiye gündemini oldukça yoğun şekilde işgal eden Narin cinayetine değinen baba Aslan, "Kadınların, kızların uğradığı şiddet maalesef bitmiyor. Biz 10. yılda sevgi istiyoruz. Artık sevgi olsun, barış olsun, adalet olsun. Kadınlar katledilmesin. Kadın olmazsa kainatta hiçbir şeyin anlamı olmaz" ifadesini kullandı.

"10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek"

Anne Songül Aslan da kızının vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini ifade ederek, "10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Halen kadınlarımız katlediliyor, öldürülüyor. Hak, hukuk adalet istiyoruz. Özge'mden sonra 5 bin kadın öldürüldü, halen öldürülüyor. Kız çocuklarımız öldürülüyor, erkek çocuklarımız aynı şekilde. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Artık başka kadınların canları yanmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Özgecan Aslan, 10. yılında anıldı - Son Dakika

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