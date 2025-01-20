Paça Çorbasının Faydaları - Son Dakika
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Paça Çorbasının Faydaları

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Paça çorbası, bağışıklığı güçlendirip cilt sağlığına katkı sağlıyor, kırışıkları azaltıyor.

20.01.2025 17:57
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Paça çorbası, soğuk algınlığı gibi cilde de fayda sağlıyor

DİYARBAKIR - Soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan paçanın bağışıklık sistemini güçlendirip soğuk algınlığına iyi geldiği gibi cildi de güzelleştirdiği belirtildi.

Paçanın bir çok faydasının olduğunu söyleyen paça işletmecisi Burhan Kafadar, sadece soğuk algınlığını önlemesiyle kalmadığını, içinde bulunan kolajen sayesinde yüzdeki kırışıkları da önleyip botoks etkisi oluşturduğunu söyledi. Kafadar, "Kolajeni bol olan bir paçanın faydaları saymakla bitmez. Bu paça soğuk algınlığına birebirdir. Kadınlarda kolajen eksikliğini giderdiği tespit edilmiştir. Bu faydası ile de botoks etkisi oluşturuyor" dedi.

Her yaşa hitap eden paçanın özellikle çocuklarda bağışıklık kazanmasında yardımcı olduğunu kaydeden Kafadar, "Çocuklarınıza paça yemeyi öğretin, paçanın faydaları D vitamini ve kolajeni bir yiyecektir. Bir çocuk bu paçayı yediği zaman kesinlikle soğuk algınlığı yaşamaz. Doktora gitmenize gerek kalmaz" şeklinde konuştu.

Paça Çorbasının Faydaları
Kaynak: İHA

Sağlık, Genel, Yaşam, Son Dakika

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