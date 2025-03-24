Pendik'te inşaat alanında yangın

Pendik'te inşaat depolama alanında yangın: Alevler 4 katlı binaya sıçradı

İSTANBUL - Pendik'te bir inşaat firmasına ait depolama alanında yangın çıktı. 4 katlı binaya da sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait depolama alanında saat 16.00 sıralarında çıktı. Straforların yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 4 katlı bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Mehmet Arslan isimli bir vatandaş, "Straforlardan çıkıyor ateş. Ondan sonra bizim binayı sarıyor. Çocuk vardı içeride, arkadaş çıkarmış. Çok şükür yani. Can kaybı yok şükür" dedi. Ferhat Kurma isimli vatandaş ise, "Yangına biz de müdahale ettik. İtfaiye gelmesi bir 15-20 dakika sürdü. İtfaiye yangına müdahale etti. Çok şükür söndürüldü" diye konuştu.