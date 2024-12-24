Pilot Tamer Gönül'e Asker Selamı ile Veda - Son Dakika
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Pilot Tamer Gönül'e Asker Selamı ile Veda

Pilota oğlu ve eşinden asker selamıyla veda Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin pilotu son yolculuğuna uğurlandı Muğla'da hastane binasına çarparak düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot, emekli Albay Tamer Gönül'ü eşi ve oğlu asker selamıyla uğurladı.

24.12.2024 22:49
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Pilota oğlu ve eşinden asker selamıyla veda

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin pilotu son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Muğla'da hastane binasına çarparak düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot, emekli Albay Tamer Gönül'ü eşi ve oğlu asker selamıyla uğurladı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Muğla'da meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış yaptığı esnada Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarparak düştü. Kazada, Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun ile sağlık memuru Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

Antalya'da dün düzenlenen törenin ardından emekli Albay Tamer Gönül'ün cenazesi memleketi Kocaeli'ne gönderildi. Yuvam Akarca Mahallesi Flamingo Sokak'taki oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Tamer Gönül'ün eşi Büşra Gönül tabutu başında dua ederken güçlükle ayakta durabildi. Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Fevziye Cami'ye getirildi.

Oğlu ve eşinden asker selamı

Uzun süre Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda görev yapan ve emekli olan Tamer Gönül, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterde görev yapıyordu. Fevziye Camisinde kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, askeri erkan, protokol, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, okunan dualar eşliğinde Tamer Gönül'ün tabutu top arabasına taşındı. Bu sırada oğlu Batu ile eşi Büşra Gönül, asker selamı verdi. Cenaze Bağçeşme Askeri Şehitliğe defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Pilot Tamer Gönül'e Asker Selamı ile Veda - Son Dakika

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