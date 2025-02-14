Polis çocukların kızağını tamir etti

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Polis ekipleri kızağı bozuk çocuğa sahip çıktı, görüntüler yürek ısıttı

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis ekipleri kızağı bozuk çocuğa sahip çıktı. Polisin kızağı tamir ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri kar tatili nedeniyle kızak keyfi yapan çocukların bir tanesinin kızağının bozuk olması ve arkadaşlarıyla kayamadığını görmeleri üzerine ekip otosunda bulunan aletler ile kızağın tamiratı yapılarak çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiler.

Polislerin bu hareketi sosyal medyadan paylaşılınca görenlerin kısa sürede binlerce beğeni aldı.