Reyhanlı saldırısında ölen 53 kişiye Anneler Günü'nde buruk anma

Gözü yaşlı anne Gülseren Yeliz, "Evladım hediye almaya gitmişti, dönmedi evladım"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 yıl önceki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi törenle anıldı. Saldırıda evladını kaybeden anneler, buruk geçen Anneler Günü'nde hüzünlü anlar yaşadı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı 2 ayrı bombalı terör saldırısının 12. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğraflar bulunan grup; saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dualar da edildi. Programa Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Hayrettin Güngör, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

"Oğlum yok diye Anneler Günü'nü kutlamıyorum"

Evladı Murat Yeliz'i bombalı saldırıda kaybeden gözü yaşlı Gülseren Yeliz, "Oğlum anneler gününde hediye almak için gittiğinde şehit oldu. Anneler gününde bekledim gelmedi, çok bekledim yollarını. Oğlum yok diye Anneler Günü'nü kutlamıyorum. Rabbim bizim yüreğimizi yakanlarında yüreğini yaksın. Evladım hediye almaya gitmişti, dönmedi evladım. Rabbim böyle yapanlarında yüreğini yaksın. Evlatlarımızı bizden alanlarında yüreğini yaksın" dedi.