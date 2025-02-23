Rize'de Kar Eğlencesi

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Kardan kapanan yolu kayarak değerlendirdiler

Rize'de mahalleli bir araya geldi, naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde mahalle sakinleri bir araya gelerek karın tadını çıkardı.

Rize'de kar yağışı aralıksız devam ederken hayatı da olumsuz yönde etkiliyor. İl genelinde 162 köy yollarıma ulaşıma kapanırken bazı köylerde vatandaşlar bu durumu fırsata çevirdi. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü, Meyvalı Mahallesi'nde de karın yağışını fırsat bilen mahalleli bir araya geldi. Bazıları karın içerisinde çoban ateşi yakarak sohbet ile anı yaşarken bazıları ise muşamba ve naylonların üzerine oturarak kaydı. Toplu şekilde kar üzerinde kayan mahalle sakinleri eğlencenin tadını çıkartırken ortaya renkli görüntüler çıktı.