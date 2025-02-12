ROKETSAN ALKA'nın görüntüleri paylaştı
ANKARA - ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntülerde, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi hedefleri önce radarıyla tespit ediyor. ALKA sonrasında 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını imha ediyor.
Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskün mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor. Roketsan milli imkanlarla geliştirilen Lazer Hava Savunma Sistemi Alka'nın yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ALKA'nın hedefleri imha ettiği anlar yer aldı.
Son Dakika › Genel › ROKETSAN'ın ALKA'nın Yeni Görüntüleri - Son Dakika
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