ROKETSAN'ın ALKA'nın Yeni Görüntüleri

Genel

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Sessiz sedasız imzayı attı! Galatasaray\'dan bir transfer daha

Karadeniz şeytanı olarak bilinen fenerbalığı, ilk kez yakından görüntülendi

ROKETSAN ALKA'nın görüntüleri paylaştı

ANKARA - ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntülerde, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi hedefleri önce radarıyla tespit ediyor. ALKA sonrasında 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını imha ediyor.

Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskün mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor. Roketsan milli imkanlarla geliştirilen Lazer Hava Savunma Sistemi Alka'nın yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ALKA'nın hedefleri imha ettiği anlar yer aldı.