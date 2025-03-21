Rusya'dan Mozambik'e Giden Gemi Karaya Oturdu - Son Dakika
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Genel

Rusya'dan Mozambik'e Giden Gemi Karaya Oturdu

Xın Haı Tong 37 isimli gemi, Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

21.03.2025 15:49
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Rusya'dan Mozambik'e giderken Ahırkapı'da karaya oturan gemi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Rusya'dan Mozambik'e seyrederken Xın Haı Tong 37 isimli Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan gemi böyle görüntülendi.

Rusya'dan Mozambik'e seyreden 190 metre uzunluğundaki Xın Haı Tong 37 isimli gemi, dün akşam saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız, kurtarma uzmanımız, balık adam ekibimiz, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti. Öte yandan, kurtarılmayı bekleyen gemi havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Rusya'dan Mozambik'e Giden Gemi Karaya Oturdu - Son Dakika

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