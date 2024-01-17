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Sakarya'da bir grup avcının domuz avı kamerada - Son Dakika
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Sakarya'da bir grup avcının domuz avı kamerada

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir grup avcı, Kemaliye Mahallesi'nde domuz avı yaparken saniye saniye kaydedildi. Avcılar, traktörle karlı bölgeye ulaşarak domuz avına çıktı ve avladıkları domuzu fotoğrafladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Sakarya\'da bir grup avcının domuz avı kamerada
17.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:31
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Film sahnesi değil, domuz avı

Bir grup avcının domuz avı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir grup avcının domuz avı saniye saniye kaydedildi.

Pamukova ilçesinin en yüksek kesimlerinden biri olan Kemaliye Mahallesi'ne domuz avlamak için çıkan bir grup arkadaş o anları kayıt altına aldı. Gerekli ekipmanları donanarak karlı bölgeye traktör ile ulaşan avcılar, alana dağıldı. Telsizler ile birbirleriyle haberleşen arkadaş grubu, bir domuzu avladıkları anları ise saniye saniye kayıt altına aldı. Daha sonrasında avladıkları domuz ile fotoğraf çekilen grup bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da bir grup avcının domuz avı kamerada - Son Dakika
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