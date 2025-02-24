Sakine Akın'dan Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Sakine Akın'dan Şampiyonluk Hedefi

Vanlı Sakine Akın, ses yarışmasında tur atlayıp klip çekimlerine başladı, destek bekliyor.

24.02.2025 23:27
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Gündüz yeşil sahalarda, akşamları düğünlerde sahne alıyor

Ses yarışmasında tur atlayan Vanlı Sakine Akın, klip çalışmalarına başladı

VAN - Gündüz yeşil sahalarda top koşturan, akşamları ise düğünlerde sahne alan Vanlı Sakine Akın, katıldığı ses yarışmasında tur atladı. Hedefinin şampiyon olmak olduğunu belirten Akın, klip çekimlerine başlıyor.

TFF 3. Lig 31. Grup'ta mücadele eden Van İki Nisan Şen Gençler Spor Kulübü sporcusu olan Sakine Akın gündüz yeşil sahalarda, akşamları ise düğünlerde sahne alıyor. Sesinin güzel olması nedeniyle arkadaşının başvurduğu ses yarışmasında tur atlayan Akın, Van'da klip çekimlerine başladı. 6'ıncı sınıftan beri şarkı söylediğini ifade eden Akın, "Annemin, ablamın ve abilerimin sesi de güzeldir. Bu bir genetiktir. Ama ben ablamdan dolayı müziğe dahil edildim. Ablamın sesi güzel olduğu için soyadımdan bana da şarkı söylettirdiler ve daha sonra korolarda yer aldım. Ses yarışmalarında Van'ı temsil ettim ve düğünlerde söylüyorum" dedi.

Yıllardır ses yarışmalarına katılmak istediğini ancak çalıştığından dolayı aşamalara katılamadığını vurgulayan Akın, "Başvurularda elemeler oluyor. Birkaç aşama olduğu için çalıştığımdan dolayı denk gelemiyordum. Bu sefer yakın arkadaşım Elif başvurumu yapmıştı. Bir gün sonra beni aradılar. Benim için de ani oldu" ifadelerini kullandı.

Yarışmada jürinin döneceğinden umutlu olduğunu belirten Akın, "Şarkıyı genelde gözüm kapalı okurum. Oraya çıkarken teyzem ve arkadaşım beni motive etti. Sahneye çıktığımda ve şarkıyı okurken kendi yaşadıklarımı jüriye aktarmak istedim. Bir kişi bile olsa döneceklerinden emindim. Gözümü açtığımda Beyazıt beyi dönmüş olarak gördüm. Oraya giderken aklımda Gökhan Bey vardı ama kendisi dönmedi. Hadise hanım, çocukluğumdan beri hayran olduğum bir sanatçı. Bende çocukluktan beri hayranlık duyduğum Hadise hanımı seçmek istedim" diye konuştu.

Hedefinin şampiyonluk olduğunu aktaran Akın, "Şuan ikinci aşama ve birinci çekimler başladı. Çekimler ortalama 2-3 haftayı bulacak. Elimden geldiğince şampiyonluğu Van'a getireceğim. Bunun için Van halkından destek bekliyorum. Bu duygularla klip çekimimde desteklerini esirgemeyen Vanlı işadamı Zahir Kandaşoğlu'na ve klip çekimlerimizde yardımcı olan Vanlı Cem Aguş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sakine Akın için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Vanlı Cem Aguş ise "Sakine Van için ideal bir ses ve Van'ın tanıtılması için elinden geleni yapıyor. Bizim içinde gurur kaynağı oldu. Van için kim ne yaparsa bizler de yanındayız. Sakine kardeşimi de bu çalışmalar için önce tebrik ediyor her zaman yanında olduğumuz söylüyoruz. Klip çekimlerde de yanında olacağız. Her zaman söylüyoruz Van doğunun incisi ve bu güzel şehir için kim ne yaparsa biz her zaman yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sakine Akın'dan Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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