Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için tören düzenlendi

Edirne'de Balkan Ressamları Şehrin Güzelliklerini Resmediyor

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor. Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak. Ressamların eserleri, sempozyum kapsamında sergilenecek ve Edirne'nin tarihi ve turistik alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Sempozyumun sonunda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir konser düzenlenecek.