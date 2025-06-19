Şemdinli'de 'Trabzon caddesi' açıldı, iki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı - Son Dakika
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Şemdinli'de 'Trabzon caddesi' açıldı, iki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı

19.06.2025 14:18
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Şemdinli'de 'Trabzon caddesi' açıldı, iki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı Trabzon ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesi arasındaki kardeş şehir protokolü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar tarafından imzalandı.

Şemdinli'de 'Trabzon caddesi' açıldı, iki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı

HAKKARİ - Trabzon ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesi arasındaki kardeş şehir protokolü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar tarafından imzalandı. Şemdinli'deki Trabzon Caddesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Trabzon ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesi arasındaki kardeş şehir protokolü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar tarafından imzalandı. Program kapsamında Şemdinli ilçe merkezinde 'Trabzon' adı verilen caddenin açılışı da gerçekleştirildi. Şemdinli'ye şimdiye kadar giden ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Genç'i, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'dan, Karadeniz'in incisi Trabzon'umuzdan hemşehrilerimizin selamlarını getirdim. Trabzon ile Şemdinli ilçemiz artık kardeş belediye oldu. Çok şükür. Bundan dolayı çok mutluyum, çok da gururluyum. 85 milyon olarak biriz, beraberiz ve kardeşiz. Cenabı Allah birliğimizi daim eylesin ve birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bugüne kadar, bu kadim topraklarda hem inandığımız değerleri hem de medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Ama bunu bozmak isteyen emperyal güçler oldu. Durmadık, çalıştık, gayret ettik ve vatan toprağı uğruna şehitler verdik. Bu kadim topraklarda birlikte yaşama irademizden vazgeçmedik. Birliğimizi bozmak isteyenlere karşı aynı anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Allah'ın ayetiyle sabit; 'Müminler ancak kardeştirler' Kökenimiz ne olursa olsun. Anadolu'da 85 milyon olarak beraber ve kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Genç, Şemdinli'de birliği ve kardeşliği taçlandıracak güzel bir adım attıklarını vurgulayarak "Trabzon ve Şemdinli artık kardeş belediyeler. Biz bu protokolü Trabzon'da da yapabilirdik. Meclis kararımızı aldık. Belediye Başkanımız Fahri Şakar'a dedim ki; 'Şemdinli'ye gideceğiz. Şemdinli'mizin güzel insanlarıyla buluşacağız. Protokolümüzü de orada imza edeceğiz.' Başkanımız Şakar, dedi ki; 'Başkanım o zaman ben de Şemdinli'nin güzel bir caddesine 'Trabzon Caddesi' ismini vermek istiyorum' Şu anda o caddenin açılışını yapıyoruz. Tabii biz de bunun mukabilinde Trabzon'umuzun çok güzel bir mekanına Şemdinli ismini vereceğiz. Kardeşlik hukuku bir taraftan birliğimizi, beraberliğimizi, hukukumuzu güçlendirecek diğer taraftan da kardeşliğimizin gereğini de yapacağız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bir elimiz bundan sonra kardeşimiz Şemdinli ile beraber olacak. Belediye başkanımızla konuştum; 'Trabzon olarak ne tür bir adımı atmamızı istersiniz' dedik. Değerli başkanım da dedi ki; 'Bir düğün salonu ihtiyacımız var.' Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel topraklara, güzel ilçemize güzel bir düğün salonu kazandıralım. Horonla halayı bu salonda birleştirelim inşallah. Kardeşliğimizi de güçlendirelim" ifadelerini kullandı.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ise "İlk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı ilçemizi ziyaret ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Şemdinli'ye gelmesi bizim için çok önem arz etmekte. 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz bu süreçte, bizim yanımızda bulunmanız, bize destek vermeniz, bize güç vermeniz bizim için çok kıymetli. Ben vatandaşlarımızın huzurunda sizlere teşekkür ediyorum. Biz kardeşiz. 85 milyonuyla biz kardeşiz. Bizde ayrımcılık yoktur. Kürdü, Lazı, Türkü, Alevisiyle bizde ayrımcılık yoktur. Bugün itibariyle bizler inşallah Karadeniz'le, Trabzon'la kardeşliğimizi daha çok pekiştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzon Caddesinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Genç ziyarette bulunduğu esnaflarla sohbet etti. Ardından Şemdinli Belediyesi'nde Başkan Genç ve Başkan Şakar tarafından 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şemdinli'de 'Trabzon caddesi' açıldı, iki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı - Son Dakika

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