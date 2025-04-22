Sergilenecek yer bulunamayan tarihi eserler çürümeye terk edildi - Son Dakika
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Sergilenecek yer bulunamayan tarihi eserler çürümeye terk edildi

Sergilenecek yer bulunamayan tarihi eserler çürümeye terk edildi Savaşlara tanıklık eden tarihi eserler sergilenecek yer bulamıyor Ankara'da bir derneğin sahibi olduğu tarihi eserler sergilenecek yer bulunamadığı için çürümeye terk edildi.

22.04.2025 22:12
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Sergilenecek yer bulunamayan tarihi eserler çürümeye terk edildi

Savaşlara tanıklık eden tarihi eserler sergilenecek yer bulamıyor

ANKARA - Ankara'da bir derneğin sahibi olduğu tarihi eserler sergilenecek yer bulunamadığı için çürümeye terk edildi.

Ankara'da faaliyet gösteren Kore'de Savaşanlar Kıbrıs Kahramanları Derneği, uzun yıllardır, gazi ve şehit yakınlarının derneğe bağışladığı üniforma ve çeşitli askeri malzemeyi gaziler ve gençler için ücretsiz olarak sergiliyordu. Tarihi eserleri sergiledikleri müzeden çıkarılan dernek sahipleri, ürünleri sergileyebilecekleri yer arayışındalar. Tarihi eserler ise şu an için bir binanın deposunda çürümeye yüz tutmuş durumda.

"Bütün malzemeler ve mühimmatlar bir depoda çürümeye yüz tuttu"

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Kore'de Savaşanlar Kıbrıs Kahramanları Derneği Başkanı Ertuğrul Erdoğan, gazilerin ve şehit ailelerinin vermiş olduğu üniformalar, askeri malzemeler ve melbusatlarla bir müze oluşturduklarını ve sergilediklerini belirterek, "Yerimiz olmadığı için şu anda gördüğünüz bütün malzemeler ve mühimmatlar bir depoda çürümeye yüz tuttu. Buradan tüm belediye başkanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bize karşılıksız, halka ücretsiz olarak sergileyeceğimiz bir müze yeri verilmesini rica ediyoruz. Bu verilecek yerde hem gazilerimiz oturacak hem malzemeleri sergileyeceğiz hem de genç nesillere vatanın bugünlere nasıl geldiğini, nasıl kurtardıklarını anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Şu anda 206 adet kayıtlı eserimiz var"

Malzemelerin Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı dönemlerine ait olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hepsi gerçek ve kullanılmış malzemelerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı envanterlerdir. Şu anda 206 adet kayıtlı eserimiz var. Bunlar tarihi eser olarak geçmektedir. Kaydedilmeyen aşağı yukarı bir o kadar da üniforma, askeri postal ve melbusat olarak malzemelerimiz var. Bazı gazilerimiz Kıbrıs Barış Harekatı dönemlerinde Rum mevzilerinden ele geçirmiş olduğu mermi, bayrak veya şapka gibi şeyleri bizim derneğimize bağışladılar. Onları sergiliyoruz. Ayrıca şehit ailelerimiz şehit olan askerin üniformasını, şapkasını, postalını bize bağışlıyor. Biz de onları sergiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Burada görülen malzemelerin çürümemesi için sizlerden destek ve yardım bekliyoruz"

Müzede sergilenen eşyaların çürümemesi için destek beklediğini ifade eden Erdoğan, "Gazilerimize destek olalım. Burada görülen malzemelerin çürümemesi için sizlerden destek ve yardım bekliyoruz. Hiçbir maddi beklentimiz yok. Sadece bu malzemelerin halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza ücretsiz olarak sergilenmesi için bir yer talep ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sergilenecek yer bulunamayan tarihi eserler çürümeye terk edildi - Son Dakika

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