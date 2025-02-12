Sibirya Kurdu Traktör Kullandı

Sibirya kurdu traktörün direksiyonuna geçti: O anlar kamerada
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sibirya kurdunun karda traktör kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karasu ilçesinde 'Çakır' adındaki sibirya kurdunun traktör aşkı, görenleri hayrete düşürüyor. Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor. Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.
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