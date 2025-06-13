Sınav Öncesi Uzman Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sınav Öncesi Uzman Tavsiyesi

13.06.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Koçu Yazıcı, sınav öncesi uyku ve beslenme konularında öğrencileri uyardı.

Eğitim Koçu Selver Yazıcı: "Sınav öncesi uykunuzu alın ve gece ders çalışmayın"

"En geç 22.30-23.00 saatlerinde uyumaya özen göstersinler"

KAYSERİ - Eğitim Koçu Selver Yazıcı, LGS ve YKS 'ye girecek öğrencilerin uyku düzenlerini bozmamaları gerektiğini söyleyerek, "Öğrencilerimiz uyku düzenini bozmasınlar ve gece ders çalışmasınlar" dedi.

Öğrencilerin sınav öncesinde uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Eğitim Koçu Selver Yazıcı, "LGS ve YKS'ye girecek bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Sınav öğrenciler için çok ciddi bir geçiş. Onların yaşadığı bazen ilk bazen de ikinci tecrübeleri olsa da çok ciddi bir stres ve kaygıya sebep olan bir olgudur. Çünkü 4 yıl boyunca olmasa da son yıl öğrencilerimiz stresli bir şekilde koştur koştur sınava hazırlanıyorlar. Bu da doğal olarak hazır bulunuşluğun olmaması sebebi ile öğrencilerde stres, kaygı bozukluğuna, bir takım yeme bozukluklarına ve uyku bozukluklarına sebep olabilir. Sınava 1-2 hafta kala öğrencilere en büyük tavsiyem uyku düzenlerine dikkat etmeleri olacak. Lütfen uyku düzenlerini bozmasınlar. Gece ders çalışmaya çalışmasınlar. Biz bunu senenin başından beri söylüyoruz ama sabah erken saatlerde uygulanacağı için sınav, en geç gece 22.30-23.00'de uyumuş olsunlar ki sabah erkenden kalkıp sınava hazır bir şekilde gidebilsinler. Son bir haftada uyku çok önemli" dedi. Yazıcı, öğrencilerin yeme alışkanlıklarına da dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek; "Bunun yanında yemek alışkanlıklarına da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni şeyler denememelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarda mide bozukluğu, bağırsak bozukluğu yaşanmasını istemeyiz. Zaten kaygı ve stresle mide ve bağırsakta bir hassasiyet mevcut bir de yeni ve ekstra şeyler yemeye başlarlarsa, yeme düzenlerini değiştirmeye başlarlarsa sınav günü bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunların da önüne geçmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında son zamanlarda ders çalışmayla ilgili de bize çok fazla soru geliyor. 'Sınava 1 hafta kaldı hangi konuları halledeyim?' diyorlar. Sınava çok az zaman kala konu halledilmez, eksik kapatılabilir. Bu eksik de önceki yıllarını çıkmış sorularını mutlaka çözsünler. Deneme şeklinde çıktılarını alsınlar. Son bir haftada son 5 yılın denemelerini çözebilirler. Yapamadıkları konulara, yanlış sorulara mutlaka baksınlar. Eksik konuları kısa kısa tekrar edebilirler ama son haftada konu çalışmayı biz çok tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Velilerin de en az öğrenciler kadar stresli olduklarını kaydeden Yazıcı, "En az öğrenciler kadar velilerin de stresli olduğunu hatta bazı velilerin öğrencilerden daha kaygılı olduklarını gözlemliyoruz biz. Öğrencimiz elinden geleni yaptıysa zaten şu an 'hadi' demenin çok bir anlamı yok. Şu ana kadar cebimize doldurduklarımızı sınavda uygulayacağız. O yüzden veliler lütfen öğrencilere baskı yapmasınlar. Çok rutin olmayan şeylerde, tavırlarda bulunmasınlar. Rutin olanı devam ettirmeye çalışsınlar. Çünkü sınavın yaklaşması demek çocukta zaten bir kaygı oluşturuyorken bir de veli baskısı çocukta çok büyük bir tepkiye sebep olabilir. Bu tepkiler de genelde bedensel kusma, ishal gibi farklı şekilde görülebilir. Velilerden ricamız çocuklardan daha sakin olmaları ki çocuklar da sağlıklı bir şekilde sınavlarına girebilsinler" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Genel, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Genel Sınav Öncesi Uzman Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: Sınav Öncesi Uzman Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.