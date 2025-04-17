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Sınır Güvenliğinde Hassas Burunlar

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Gümrük Muhafaza'nın eğittiği köpekler, kaçakçılıkla mücadelede önemli rol oynuyor.

17.04.2025 11:47
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Sınırların gizli kahramanı hassas burun köpekler böyle eğitiliyor

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin sınırda kaçakçılık ve suçlarla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan hassas burunlu köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılık ve sınırda güvenlikle mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan hassas burunlu köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM), kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Burada narkotik, çay-tütün, patlayıcı mühimmat, canlı insan köpeği, asayiş ve nakit banknot olmak üzere 6 farklı branşta eğitim gören yüzlerce köpek, belirlenen testlerden geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak. Eğitim süreleri boyunca teste tabi tutulan hassas burunlar, testlerden başarılı geçmeleri halinde görev alacağı sınır kapıları, havalimanlarının dış hatları ve deniz limanlarıyla ilgili eğitim almaya başlıyor. 27 eğitmen ve 3 veteriner hekimin yer aldığı KEM'de eğitilen çeşitli türlerden cins köpekler, tüm aşamaları geçtikten sonra ise ülkenin dört bir yanındaki alanlarda gümrük muhafaza ekiplerine yardım ediyor.

"6 branşta köpek eğitimi yapılıyor"

Köpek Eğitim Merkezi hakkında bilgi veren Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ebubekir Çiftçi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nin 2016 senesinden beri faaliyette olduğunu belirterek, "Burada yaklaşık 6 tane branşta köpek eğitimi yapmaktayız. Burada narkotik, çay-tütün, patlayıcı mühimmat, canlı insan köpeği, asayiş köpeği ve nakit banknot köpeği olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Köpek eğitim merkezimizde yetiştirdiğimiz köpeklerimizin büyük çoğunluğunu kendimiz üretmekteyiz. 2016 yılından itibaren kendi üretimimize başladık. Burada kendi yavrularımızı iki aylıktan itibaren sosyalizasyon eğitimlerine başlıyoruz. Daha sonra köpeklerimizin avcılık içgüdülerini kullanarak görev köpeği olacak şekilde eğitimlerini tamamlıyoruz. Ortalama 1 yaşında köpeklerimizin eğitimine başlıyor, 1 buçuk yaş civarında da eğitimlerini tamamlıyoruz" dedi.

"2024 senesinde yaklaşık 25 ton uyuşturucu yakalanmasında köpekler başrol oynadı"

Çiftçi, köpeklerin hizmet verdiği alanlara ilişkin bilgiler aktararak, "Bakanlığımız hizmet alanlarını düşündüğümüzde sınır kapıları, havalimanlarının dış hatları ve deniz limanları görev alanlarımız olmakta. Burada Türkiye'nin farklı noktalarındaki sınır kapıları, havaalanları ve deniz limanları için görev köpekleri eğitmekteyiz. Bakanlığımız 2024 senesinde yaklaşık 25 ton uyuşturucu yakaladı. Bu yakalamaların hemen hepsinde köpekler başrol oyuncusu olarak rol aldılar" diye konuştu.

"27 tane eğitmen personelimiz, 3 tane de veteriner hekimimiz var"

Köpek eğitmenliğinin gönül işi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Burada yaptığımız iş gerçekten severek yapılacak bir iş. Çünkü hayvan sevgisinden bahsediyoruz. İnsanın içerisinde bu varsa gerçekten eğitmenlik kolay. Burada 27 tane eğitmen personelimiz, 3 tane de veteriner hekimimiz var. Veteriner hekimlerimiz köpeklerimizin sağlığıyla ilgilenmekteler. Doğumundan mezun olmalarına kadar eğitmenlerimiz de 2 aylıktan itibaren, köpeklerimiz sertifikalarını alıp görev yerlerine gidene kadar eğitimleriyle ilgilenmekte ve süreci bu şekilde tamamlamaktayız" açıklamasında bulundu.

"Köpeklerimizin görev yaptığı alanların hemen hemen hepsinin simülasyonu mevcut"

Çiftçi, köpeklerin görev yapacakları alanlara gittiklerinde yabancılık çekmemeleri adına simülasyon odaları kurduklarını söyleyerek, "Burada köpeklerimizin görev yaptığı alanların hemen hemen hepsinin simülasyonu mevcut. Örnek verecek olursak havaalanlarının aramasını öğretmek amacıyla çanta valiz odamız mevcut, onun dışında araç aramasını öğretmek için araç simülasyon alanımız mevcut. Biz burada taşrada görev yapan köpeklerimizin karşılaşabileceği alanları simüle ettik. Burada eğitimlerini yapıyoruz. Kurs içerisinde de yaklaşık 20 gün dış görevlere çıkarak Antalya olsun, Mersin, İzmir, İstanbul, Gaziantep gibi bölgelere giderek, burada gerekli saha eğitimleri yaparak kursiyerlerimizi mezun ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sınır Güvenliğinde Hassas Burunlar - Son Dakika

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