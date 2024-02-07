Şırnak'ta Kaçak Elektrik Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şırnak'ta Kaçak Elektrik Patlaması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altında çekilen kaçak hatın patlaması sonucu yangın çıktı. Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçak elektrik kullanımı nedeniyle kablolar aşırı yüklendi ve patladı. Patlamayı fark eden vatandaşlar durumu elektrik şirketine bildirdi. Yapılan kontroller sonucunda kaçak elektrik kullanan 18 abone hakkında yasal işlem başlatıldı. Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımına karşı teknolojik yöntemlerle mücadele ettiklerini belirtti.

07.02.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta yer altında çekilen kaçak hat patlama sonucu ortaya çıktı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altında çekilen kaçak hat, patlama sonucu ortaya çıktı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçede yer altı şebekesinden kaçak elektrik kullanımı sonucu kabloların aşırı yüklenmeye bağlı olarak patlaması ile çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Patlamayı fark eden fark eden vatandaşlar, durumu elektrik şirketine bildirdi.

Dicle Elektrik arıza onarım ekibi, kontrol sonucunda yer altı elektrik kablosunun kesici aletlerle açıldığı ve yakındaki konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Isınma amacıyla kaçak elektrik tüketiminin yol açtığı aşırı yüklenme sonucu bağlantı noktalarının aşırı ısınması ve sonrasında yangın çıkması, patlamaların ana sebebi olarak belirlendi. Yetkililer, şebekeye verilen zarar nedeniyle mahallenin bir bölümünde meydana gelen enerji kesintisini hızla gidererek, vatandaşların enerji ihtiyacını yeniden karşıladı.

18 abone hakkında kaçak işlemi

Yer altı kablosuna yapılan bağlantılar sayesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 5 konut abonesine yasal işlem uygulandı. Ayrıca, bölgede muhtemel diğer yeraltı kaçak elektrik hatlarının varlığını araştırmak amacıyla mahalle genelinde yer altı kablo tespit cihazları ile detaylı bir tarama gerçekleştirildi. Yapılan bu kontroller neticesinde, çeşitli yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 13 abone dahil olmak üzere toplam 18 aboneye karşı yasal işlemler başlatıldı.

Dicle Elektrik Genel Müdür Yaşar Arvas, kesintisiz, kaliteli, kayıpsız olarak nitelendirdikleri 3K bölgesinde yer alan Şah Mahallesi'nde saha ekiplerinin tespit ettikleri bu durum hakkında incelemelerinin devam ettiğini belirtti.

"Elektrik şebekesini yaklaşık iki yıl önce yeraltına taşınmasının ardından, kaçak elektrik bağlantılarının tespit edilmesi tarafımızda soru işareti oluşturdu" diyen Arvas, "İlgili kaçak bağlantının yer altı şebeke çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, yollarda parke kaplama işlemleri yapılmadan veya sonradan yapılan kazılarla kaçak bağlantıların gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz" dedi.

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımına karşı teknolojik yöntemlerle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, diğer abonelerin hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Yetkililer, azınlık tarafından gerçekleştirilen kaçak kullanımın, çoğunluğun elektrik hizmetlerinden kaliteli bir şekilde faydalanmasını engellediğine dikkat çekerek bu sorunu çözmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Kaçak tüketim şehir merkezlerinde yüzde 16,55'e düştü

Dicle Elektrik, abonelerinin kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi alabilmeleri için hizmet verdiği illerde 1,1 milyon aboneyi kapsayan "3K" bölgeleri oluşturdu. Şebekelerin yenilenerek, iletim hatlarının yeraltına alındığı söz konusu bölgelerde kaçak elektrik tüketimi yüzde 16,55'e kadar düştü. Bu sayede 3K bölgelerinde yer alan aboneler, arıza kaynaklı elektrik kesintilerini neredeyse unuttu. Ancak bazı şahısların, iletim hatlarının yerin yaklaşık bir metre altında olmasına rağmen, bu hatlara kablo bağlayarak kaçak elektrik kullandıkları belirlendi. Bölgede kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadelede Dicle Elektrik'in Ar-Ge projeleri yürüttüğü biliniyor. Yapılan Ar-Ge çalışmalarına karşılık kaçak elektrik tüketiminde ısrar eden gruplar ise karşı Ar-Ge çalışmaları ile kaçak elektrik kullanmakta ısrar ediyor.

Şırnak\'ta Kaçak Elektrik Patlaması
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Şırnak, Dicle, Güvenlik, Yerel Haberler, Enerji, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şırnak'ta Kaçak Elektrik Patlaması - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 01:08:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçak Elektrik Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement