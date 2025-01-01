Sivas'ta Haitili Genç Baba Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Haitili Genç Baba Oldu

Üniversite eğitimi için Sivas'a gelen Djeby Cajuste, yeni yılın ilk dakikasında baba oldu.

01.01.2025 02:18
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Haitili genç yeni yılın ilk saatlerinde Sivas'ta baba oldu

Üniversite eğitimi için Sivas'a gelen Djeby Cajuste, yeni yılın ilk dakikasında baba olmanın mutluluğunu yaşadı

SİVAS - Üniversite eğitimi için Sivas'a gelen Djeby Cajuste, yeni yılın ilk dakikasında baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Üniversite eğitimi için Sivas'a gelen Haitili genç Djeby Cajuste, Sivas'ta tanıştığı Şevval Çisil ile evlenerek hayatlarını birleştirdi. Çiftin Alvin ismini verdikleri bebekleri, yeni yılın ilk dakikasında Sivas Numune Hastanesinde dünyaya geldi. Alvin bebek 3 kilo 700 gram olarak doğdu. Çiftin heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Haiti asıllı baba Djeby Cajuste, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Ben Haiti'liyim. Üniversite eğitimi için 2021 yılında Sivas'a geldim. Burada bu güzel kızla tanışıp evlendim. Bebeğimiz yeni yılın ilk bebeği oldu. Çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

Öte yandan Sivas Numune Hastanesinde yeni yılın ilk dakikasında Oğuzhan Yıldız ve Sevil Yıldız çiftinin Zeynep Asel ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Zeynep Asel bebek isi 3 kilo 450 gram olarak doğdu.

Kaynak: İHA

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