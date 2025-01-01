SOLOTÜRK, Mersin'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

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SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı

MERSİN - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde yapacağı gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı sahil bandında gerçekleştirilen uçuşu, vatandaşlar da ilgiyle izledi. SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, meydana kurulan stanttan da alışveriş yaptı.

SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 3 Ocak Cuma günü saat 15.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Ayrıca, Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda saat 13.30'dan itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Halk oyunları ekibi de çeşitli gösteriler sunacak.