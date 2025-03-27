Soma'dan Ramazan Dayanışması - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Soma'dan Ramazan Dayanışması

Geniş Video İzle

Soma'da liseli gençler, ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kurarak Ramazan bereketini paylaştı.

27.03.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somalı gençler Ramazan bereketini paylaştı

MANİSA - Soma İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şubesi tarafından düzenlenen "Yüzler gülsün ama yüzler görünmesin" projesi kapsamında, liseli gönüllü gençler Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftar sofraları kurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şubesi tarafından "Yüzler gülsün ama yüzler görünmesin" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen projede liseli gönüllü gençler Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin iftar soflarını kurdu. Projede gençler önceden belirlenen ailelerin evlerine giderek hazırlanan iftar yemeklerini ulaştırdı. Yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinlikte, gençler hem hayır duaları aldı hem de Ramazan'ın paylaşma ruhunu en içten şekilde yaşadı.

Proje hakkında bilgi veren Soma Gençlik Koordinatörü Fatih Başkırık, "Başkanlığımızın iyilik hikayen olsun bu ramazanda her zaman temasıyla gençlik koordinatörlüğü olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yüzler gülsün ama yüzler görünmesin temasıyla ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine iyilik köprüleri kurarak iftar ikramında bulunuyoruz. Somamızda eğitim öğretim gören 15 liseden gençlerimiz ile her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen Soma ilçe müftümüz Hasan Hüseyin Kılınçal'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Soma'da iyiliğin ve dayanışmanın simgesi haline gelen bu etkinlik, gönüllerde güzel izler bırakarak tamamlandı.

Kaynak: İHA

Eğitim, İftar, Genel, Yaşam, Soma, Son Dakika

Son Dakika Genel Soma'dan Ramazan Dayanışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
04:39 Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:02:18. #7.12#
SON DAKİKA: Soma'dan Ramazan Dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement