Soma'dan Ramazan Dayanışması

Somalı gençler Ramazan bereketini paylaştı

MANİSA - Soma İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şubesi tarafından düzenlenen "Yüzler gülsün ama yüzler görünmesin" projesi kapsamında, liseli gönüllü gençler Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftar sofraları kurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şubesi tarafından "Yüzler gülsün ama yüzler görünmesin" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen projede liseli gönüllü gençler Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin iftar soflarını kurdu. Projede gençler önceden belirlenen ailelerin evlerine giderek hazırlanan iftar yemeklerini ulaştırdı. Yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinlikte, gençler hem hayır duaları aldı hem de Ramazan'ın paylaşma ruhunu en içten şekilde yaşadı.

Proje hakkında bilgi veren Soma Gençlik Koordinatörü Fatih Başkırık, "Başkanlığımızın iyilik hikayen olsun bu ramazanda her zaman temasıyla gençlik koordinatörlüğü olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yüzler gülsün ama yüzler görünmesin temasıyla ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine iyilik köprüleri kurarak iftar ikramında bulunuyoruz. Somamızda eğitim öğretim gören 15 liseden gençlerimiz ile her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen Soma ilçe müftümüz Hasan Hüseyin Kılınçal'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Soma'da iyiliğin ve dayanışmanın simgesi haline gelen bu etkinlik, gönüllerde güzel izler bırakarak tamamlandı.