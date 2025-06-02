SSB ve MEB'den Eğitim Protokolü - Son Dakika
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SSB ve MEB'den Eğitim Protokolü

02.06.2025 16:47
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Savunma Sanayii ve Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

SSB ve MEB'den "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

SSB ve MEB arasında amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Salonu'nda gerçekleştirilen protokole Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi firmalarının genel müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

"Dönüşümü yaşıyoruz, yürütüyoruz, sürdürüyoruz"

Protokolde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşmasına Mersin'in Silifke ilçesinde kampta boğularak yaşamını yitiren Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt için Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Dünyada birçok alanda paradigmaların değiştiğini aktaran Bakan Tekin, "Adeta yepyeni bir dünyanın ortaya çıktığı, çok hızlı güncellenmesi gereken gelişmeleri hep beraber yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, bizim kendi açımızdan en önemlilerinden bir tanesi eğitim. Eğitimle ilgili konularda yepyeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı. Biraz önce başkanımız Finlandiya heyetinin burada olduğunu söyledi. Eğitim konusunda onlar da bu paradigmalar, bu dönüşümü yaşayan ülkelerden bir tanesi. Biz de bu dönüşümü yaşıyoruz, yürütüyoruz, sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokolde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise savunma sanayinde son 20 yılda ciddi aşamalar katedildiğini belirterek "Hemen hemen her gün uluslararası muhataplarımızla bir veya birden fazla toplantılarımız oluyor. Öncelikli olarak savunma sanayinin Türkiye'deki gelişimini mutlaka detaylı bir şekilde dinlemek istiyorlar. Biz de onlara gururla Türkiye'deki okullarımızın, mesleki teknik liselerimizin, üniversitelerimizin ve buradan yetişen insan kıymetinin emeklerinin ortaya çıkardığı ürünleri ve bunun işte devletin en başında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve sürekli bir desteğinin sağlanmasıyla, bu özgüvenin oluşmasıyla bu sonuçların erişilebildiğini, kendi kendine yetebilmenin, ülkenin kendi insanlarının nitelik ve kabiliyetleriyle bu aşamalara geldiği, tabii ki disiplin ve çok çalışmanın ve fedakar yaklaşımın etkilerinde değinerek özellikle ülkemizde mesleki eğitimde, üniversite eğitiminde, teknik eğitiminde bizlere olan sorumluluğu Savunma Sanayii Başkanlığının sadece savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin orkestrasyonunu yapmanın ötesinde insan kabiliyeti, insan kıymetinin belli değerler üzerine teknik yetkinliklerle donatılarak yetiştirilmesini önemsediğimizi bunun için de Savunma Sanayi İcra Kurulumuzda geçirdiğimiz projeyle bunun adını koyduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Görgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu projenin en önemli basamaklarından bir tanesi bu mesleki teknik konusunda, eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızla oluşturduğumuz uzun soluklu görüşmeler ve bence taşlanmış bir tasarımla ortaya çıkan bugün lansmanını yaptığımız imza töreniyle sizlere tanıttığımız program. Programın tasarımı, işleyişi ve çıktıları zaman içinde hep birlikte değerlendireceğimiz, izleyeceğimiz, önem verdiğimiz bir program. 12 tane pilot ilde, 12 pilot okul üzerinde gerçekleşecek. Bütün ülkeye yayılması için bunun olumlu ve pozitif katkılarının hızlı alınabileceğine biz inanıyoruz. Ama pilot okullarla ve pilot çalışmalarla bunu biraz evvel ifade ettiğim üzere gizleyeceğiz. Ben memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Atılan imzaların ardından protokol töreni çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Finans, Eğitim, Genel, Son Dakika

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