Sultanbeyli'de Polis Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Polis Haftası coşkuyla kutlandı

Sultanbeyli'de Polis Haftası coşkuyla kutlandı Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliklerle 10 Nisan Polis Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı.

08.04.2025 16:37
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Sultanbeyli'de Polis Haftası coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliklerle 10 Nisan Polis Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçe protokolü, emniyet personelleri, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ürettikleri teknolojik araçlarla geleceğe ışık tutuyorlar"

Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümü hayırlı olsun. Teşkilatımız, ülkemizin, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapıyor. Öğrencilerimiz, Sultanbeyli Kaymakamız, Belediye Başkanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, güzel bir organizasyon yapmışlar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın teşkilatımızın bu anlamlı gününü kutlayarak yapmış oldukları teknolojik araçlarla geleceğe ışık tuttuklarını gördük. Onlar bizim geleceğimiz. Etkinlikte bulunmaktan ben de çok memnun oldum" dedi.

Öğrencilerden tiyatro gösterisi ve kodlama sergisi

Etkinlik kapsamında, Hüsnü Özyegin Lisesi öğrencileri bir tiyatro gösterisi sundu, öğrenciler ayrıca robotik kodlama sergisi de düzenledi. Fuat Sezgin Okulu öğrencileri tarafından yapılan sergi büyük ilgi gördü. Tiyatro gösterisi ve öğrencilerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Ayrıca, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ile belediye personelinden oluşan koro, öğrencilerle birlikte şiirler ve türküler seslendirdi. Katılımcılara duygusal anlar yaşatan program büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultanbeyli'de Polis Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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