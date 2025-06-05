Sultanbeyli'den Bayram Öncüsü Trafik Uygulaması

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bayram öncesi anlamlı trafik uygulaması

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesinde Sultanbeyli TEM bağlantı yolu çıkışında gerçekleştirilen trafik uygulaması, hem sürücülerin hem de çocukların yüzünü güldürdü. Uygulamaya Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete de katıldı.

Polis ekipleri, sürücülere bayram şekeri ve çikolata ikram ederken, çocuklara da baloncuk oyuncağı ve düdük hediye etti. Bayram yolculuğuna çıkan vatandaşlara ise emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet ve dikkatli sürüş konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik uygulaması sırasında bölge dron ile de havadan görüntülendi. Görüntülerde hem trafik akışının kontrolü hem de sürücülerle kurulan sıcak diyalog dikkat çekti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı uygulamayla hem trafik güvenliğine dikkat çekti hem de bayram öncesi vatandaşlara moral verdi.