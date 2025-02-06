Sultangazi Beyaza Büründü

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Beyaza bürünen Sultangazi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da yer yer aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan güzel manzara havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı, etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü. Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yer, araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplandı. Ortaya çıkan görsel şölen dron kamerasına yansıdı.