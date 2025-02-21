Sultangazi'de Kar Eğlencesi

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Sultangazi beyaza büründü: Vatandaşlar sokaklarda horon oynayıp halay çekti

İSTANBUL - Sultangazi'de etkili olan kar yağışına sevinen vatandaşlar sokaklarda kartopu oynadı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar dakikalarca horon oynayıp halay çekti.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kent genelinde birçok ilçede etkili oldu. Sultangazi'de vatandaşlar sokaklarda kar yağışına aldırış etmeden horon oynayıp halay çekti. Horon oynayan ve halay çeken vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi. Yaşanan o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.