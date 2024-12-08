Suriyelilerin Esad Kutlaması

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Suriye'de Esad rejiminin son bulmasının ardından Suriyeliler Saraçhane'ye yürüdü

İSTANBUL - Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'ne akın eden binlerce insan, tezahüratlar eşliğinde Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüdü.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli, Fatih Camii'nde Türkiye ve Suriye bayrakları ile Esad'ın gidişini kutladı. Öte yandan Suriyeli kalabalık, Fatih Camii'nden Saraçhane Parkına kadar yürüdü. Saraçhane'de toplanan kalabalık, Esad'ın devrilmesiyle ilgili sloganlar attı. Kutlamaların akşam saatlerine kadar süreceği de öğrenildi.