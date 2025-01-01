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Tarihi miraslara gelen ziyaretçi sayısında rekor

Tarihi mirasta rekor yıl Milli Saraylar 2024 yılında 8 milyon 709 bin turisti ağırladı

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, kasır, köşk ve müzeleri gezen ziyaretçi sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 7 milyon 261 bin 241'den, 8 milyon 709 bin 027'ye yükseldi.

Milli Saraylar Başkanlığı, uluslararası değere sahip tarihi ve kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma misyonu yolunda faaliyetlerini sürdürüyor. Başkanlığa bağlı saray, kasır, köşk ve müzelerde her geçen yıl artan ziyaretçi sayıları, bu çabanın değerini bir kez daha ortaya koyuyor. 2024 yılında, Milli Saraylar bünyesindeki tarihi ve kültürel miras eserleri, bir defa daha yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği adresler arasında yer aldı.

2024 yılında 8 milyon 709 bin turisti ağırlandı

2024 yılı içerisinde Milli Sarayları gezen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 7 milyon 261 bin 241'den, 8 milyon 709 bin 027'ye yükseldi. Tarihi miras eserlerimizin en önemlilerinden Topkapı Sarayı, 2024 yılında 4 milyon 683 bin 250 ziyaretçiyle Türkiye'nin en önemli ziyaret güzergahlarından biri olmaya devam etti. Topkapı Sarayı'nı, 1 milyon 384 bin 383 ziyaretçiyle Dolmabahçe Sarayı takip etti. Türkiye'de tarihi ve kültürel miras alanında 2024'ün en önemli gelişmelerinden birisi Sultan 2. Abdülhamid döneminin ikonik yapılar topluluğu olan Yıldız Sarayı'nın halkla buluşması oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Temmuz 2024'te ziyarete açılan Yıldız Sarayı, aradan geçen kısa sürede 447 bin 586 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak dikkatleri üzerine çekti. Anadolu Yakasının tek sarayı Beylerbeyi de 2024 yılı boyunca büyük ilgi gördü. Ziyaretçi sayısını artıran Beylerbeyi Sarayı'nı 2024 yılında 649 bin 460 turist gezdi. Beylerbeyi Sarayı'nın yaz aylarında bahçesinin ve rıhtımının geç saatlere kadar açık tutulması bu artışta etkili oldu. Anadolu Yakası'nın incisi konumundaki Küçüksu Kasrı ise 203 bin 133 ziyaretçiyle tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde adreslerinden birisi haline geldi.

Ziyaretçilerin vazgeçilmez adreslerinden biri Milli Saraylar Resim Müzesi oldu

Sanatseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Milli Saraylar Resim Müzesi, 2024 yılı boyunca 512 bin 674 ziyaretçiyi ağırladı. Zengin koleksiyonu, büyüleyici bahçesi ve huzur dolu atmosferiyle öne çıkan müze, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam etti. Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından Ankara Palas, 2024'te kapılarını ziyaretçilere açtı. 21 Şubat 2024'te müze olarak hizmete giren yapı, kısa sürede 188 bin 471 kişiye tarihte unutulmaz bir yolculuk sundu. Beykoz Cam ve Billur Müzesi, hem cam eserleri hem de doğal güzellikleriyle öne çıktı. Yıl boyunca 175 bin 480 ziyaretçi, müze ve çevresindeki koruluk alanda keyifli vakit geçirdi.