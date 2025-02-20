Tatvan'da 25 Köy Yolu Kapağa Kapandı

Genel

Tatvan'da 25 köy yolu kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tatvan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz de etkisini sürdürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçede fırtına ve tipi etkisini artırırken, görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını tavsiye etti.