Tatvan'da Gökkuşağı Manzarası

Tatvan semalarında gökkuşağı şöleni

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde muhteşem bir gökkuşağı manzarası oluştu.

Gökkuşağı, ilçenin birçok farklı noktasından dakikalarca net bir şekilde görüldü. Vatandaşlar bu güzel doğa olayına tanıklık etmek için balkonlara, pencerelere ve sokaklara çıkarak fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar, gökkuşağının altından Van Gölü'nün görünmesinin manzaraya ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Doğanın sunduğu bu anlar bizlere huzur veriyor. Tatvan'da yaşamak bu yüzden çok kıymetli" dedi.

Çift gökkuşağının da zaman zaman belirdiği manzara, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.