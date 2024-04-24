Tatvan Devlet Hastanesinde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Genel

Tatvan Devlet Hastanesinde 23 Nisan coşkusu

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi hemşireleri öncülüğünde düzenlenen renkli etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Palyaçolar, çocuk cerrahi servisindeki odaları ziyaret ederek burada tedavi gören çocuklara neşe ve kahkaha dolu anlar yaşattı. Etkinlik, çocukların aileleri ve hastane personeli tarafından da büyük beğeni topladı.

24.04.2024 00:26
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Tatvan Devlet Hastanesinde 23 Nisan coşkusu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi hemşireleri öncülüğünde düzenlenen renkli etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Tatvan Devlet Hastanesinin 23 Nisan'a özel etkinliği kapsamında palyaçolar, çocuk cerrahi servisindeki odaları ziyaret ederek burada tedavi gören çocuklara neşe ve kahkaha dolu anlar yaşattı. Koridora çıkan çocuklar, çeşitli oyunlarla bayramın keyfini çıkardı. Palyaçolar, ayrıca çocuk servisleri ve çocuk acil bölümündeki çocukları da ziyaret ederek, onların da bayram sevincine ortak oldu.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "23 Nisan, çocuklarımız için çok özel bir gün. Onların bugünü hastane ortamında da olsa coşkuyla kutlamalarını sağlamak için personel arkadaşlarımız güzel bir etkinlik hazırlamış. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için en büyük mutluluk. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız" dedi.

Tatvan Devlet Hastanesindeki 23 Nisan kutlaması, çocukların aileleri ve hastane personeli tarafından da büyük beğeni topladı. Program, çocuklar için hazırlanan pasta kesimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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