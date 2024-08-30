Tekirdağ'da 30 Ağustos Kutlamaları: Düşmana korku, dosta güven - Son Dakika
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Genel

Tekirdağ'da 30 Ağustos Kutlamaları: Düşmana korku, dosta güven

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Askeri, jandarma ve polisin araç geçişleri düşmana korku, dosta güven verdi. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerde halk, zaferin 102. yılını büyük bir gururla kutladı. Kutlamalar, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği geçit töreni ile sona erdi.

30.08.2024 22:59
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Tekirdağ'da 30 Ağustos Kutlamaları: Düşmana korku, dosta güven

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Askeri, jandarma ve polisin araç geçişleri düşmana korku, dosta güven verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Süleymanpaşa sahil yolunda düzenlenen etkinliklerde halk, zaferin 102. yılını büyük bir gururla kutladı. Etkinlik alanında gerçekleştirilen çeşitli gösteriler ve kutlamalar büyük ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında askeri araçlar, polis ve jandarma araçlarının geçişi yapıldı. Geçiş sırasında dosta güven, düşmana ise korku mesajı verildi. Bu anlamlı kutlamaya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol,

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı katıldı.

Kutlamalar, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu anlamlı geçit töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da 30 Ağustos Kutlamaları: Düşmana korku, dosta güven - Son Dakika

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