Tekirdağ'da Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bayramlaşma Töreni

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Tekirdağ'da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı sebebiyle gerçekleştirildi. Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen törende misafirleri kapıda karşıladı. Törene, Vali Soytürk'ün yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

10.04.2024 14:15
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Tekirdağ'da bayramlaşma töreni

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yılda gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen törende misafirleri kapıda karşıladı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Soytürk, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Törene, Vali Soytürk'ün yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tekirdağ\'da Bayramlaşma Töreni
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

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