Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Kamp alanı yerle bir oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Kamp alanı yerle bir oldu

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına, bir kamp alanında büyük hasara yol açtı. Hortum ve sağanak yağışın etkisiyle 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır, 6 adet güneş paneli ve elektrik direkleri zarar gördü. Olayda yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldi. Kamp işletmecisi yaşanan afetten sağ kurtulduğunu belirterek, büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.

04.07.2024 09:06
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Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Kamp alanı böyle yerle bir oldu

Malkara'da hortum dehşeti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesini sağanak yağış vurdu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına kamp alanını yerle bir etti.

Olay, Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, şiddetli fırtına meydana geldi. Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü. Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.

Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım. Evin penceresinden baktığımda ise 5 dakika önce içerisinde olduğum çadırın ve hemen ardından kamelyanın uçtuğunu gördüm. Eşimle birlikte büyük bir korku yaşadık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet bizim buralarda görmedim. Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Kamp alanı yerle bir oldu - Son Dakika

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