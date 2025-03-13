Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

57. Alay yürüyüşü Tekirdağ'dan başladı

TEKİRDAĞ - 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında heyet, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Çanakkale Savaşı'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alay'ı anmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önündeki çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün de katıldığı törenle yürüyüş heyeti Çanakkale'ye uğurlandı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz yaptığı açıklamada,"Biz ilklerin alayıyız, ilk defa Çanakkale cephesinde kendisini feda edercesine buradan Mustafa Kemal'in alayı olarak giden 19. Tümenin en önemli alaylarından bir tanesi. Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Onlar öyle bir alaydılar ki, Çanakkale'nin kaderini belirlediler." Yani 57. Alayız biz" dedi.

57. Alay Yürüyüş Komitesi, atalarının izinden giderek Tekirdağ ile Çanakkale arasındaki yaklaşık 164 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etmeyi planlıyor. Günler sürecek bu anlamlı yolculukta, yürüyüşçüler şehitleri anarken, tarihi bir sorumluluğu da yerine getirecek.

Çanakkale'ye varışlarında şehitlikleri ziyaret edecek olan yürüyüşçüler, 57. Alay'ın anısını yaşatmaya devam edecek.