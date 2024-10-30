Termal Sezon Açıldı: Oruçoğlu'nda Yoğun Rezervasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Termal Sezon Açıldı: Oruçoğlu'nda Yoğun Rezervasyon

Oruçoğlu Termal Otel, sezon açılışı ile birlikte rezervasyonlarda yoğunluk yaşıyor.

30.10.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şifa kaynağı termalde sezon açıldı

Türkiye'de açılan ilk 5 yıldızlı termal oteli Oruçoğlu Termal Otel'de rezervasyon yoğunluğu yaşanmaya başlandı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı termal oteli Oruçoğlu Termal Otel'de sezonun açılmasıyla birlikte rezervasyonlarda yoğunluk yaşanmaya başlanırken, otel müşterilerinin ise önceki dönemlere göre her yaş grubundan olması ise bu yıl bir başka dikkat çekici nokta oldu.

Termal suları ile Afyonkarahisar'da sezon açılış yapıldı. Özellikle kaliteli termal suları ile yurt çapında olduğu gibi dünyada da tanınmaya başlanan Afyonkarahisar'ı tercih eden tatilcilerin özellikle şifa noktasında kenti tercih ettikleri belirtildi.

Oruçoğlu Termal Otel Müdürü Kerim Genelioğlu, sezonun yoğunlukla açıldığını ifade etti. Genelioğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Haftası ile birlikte sezonu açtık. Rezervasyonlarımız dolu, Kasım ayında da yani birkaç gün sonrada inşallah asıl sezonumuza başlayacağız. 11 Kasım planlanan ara tatil ile birlikte otelimizi çok yoğun bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"7'den 77'ye tüm insanlar termalden faydalanabilir ve şifa bulabilirler"

Afyonkarahisar'ın sadece termal turizmi ile değil bir çok turizmi içerisinde barındıran turizm yelpazesine sahip olduğunu ifade eden Genelioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kentimiz sadece termali değil turizm alanında kültürel noktada Frig Vadisi ve Emre Gölü gibi değerlere sahip. Bunun yanında gastronomi şehriyiz. Termalde bunun başını çekmekte. Bizim otelimizde Türkiye'de açılan ilk 5 yıldızlı termal otel, 32 senelik bir deneyime sahibiz. Biz bu tecrübe ile ilerliyoruz. Önümüzdeki dönem için yani kasım, aralık, ocak ve şubat ayları için bizim sezon diye tabir ettiğimiz için çok kıymetli bir dönem. Ayrıca termal turizmi sadece kış ayları için yorumlamamak lazım. Termal turizm de bizim de bizim bir sloganımız var 4 Mevsim '7'den 77'ye tüm insanlar termalden faydalanabilir ve şifa bulabilirler.

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Termal, Turizm, Sağlık, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Termal Sezon Açıldı: Oruçoğlu'nda Yoğun Rezervasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: Termal Sezon Açıldı: Oruçoğlu'nda Yoğun Rezervasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.