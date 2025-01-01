TÜGVA Başkanı Beşinci: "Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz; Filistin'i asla unutmuyoruz" - Son Dakika
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TÜGVA Başkanı Beşinci: "Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz; Filistin'i asla unutmuyoruz"

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TÜGVA Başkanı Beşinci: "Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz; Filistin'i asla unutmuyoruz" Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü'nde düzenlenen tarihi mitingte yaptığı konuşmada, "Sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına, katil...

01.01.2025 13:41
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TÜGVA Başkanı Beşinci: " Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz; Filistin'i asla unutmuyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü'nde düzenlenen tarihi mitingte yaptığı konuşmada, "Sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına, katil İsrail'e, onun avarelerine başkaldırıyoruz. Onlar ülkemize, biz dünyaya başkaldırıyoruz. İnsanlık ittifakını kuruyor, tüm dünyaya Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz. Sinmiyoruz, yılmıyoruz, korkmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz" dedi.

Milli İrade Platformu tarafından "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Tarihi mitingte konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bugün tarihi bir çağrıya kulak veren, gönül köprüsünden Galata Köprüsü'ne bir yol çizen aziz milletimiz, saatler işledi, günler geçti, zaman aktı, oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Annelerin gözünde yaş, babaların gözünde derman kalmadı. Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı. Bu dava bizlere kaldı. Bugün burada yüzbinler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Bugün burada mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Herkes duysun, herkes bilsin birileri var. Bütün dünya şahit olsun ki başkaldırıyoruz. Bu köklü medeniyetin, bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. His kokmuş bu dünyaya iz bırakmak için başkaldırıyoruz. Sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına, katil İsrail'e, onun avarelerine başkaldırıyoruz. Onlar ülkemize, biz dünyaya başkaldırıyoruz. İnsanlık ittifakını kuruyor, tüm dünyaya Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz. Sinmiyoruz, yılmıyoruz, korkmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Galata Köprüsü, Sivil Toplum, Politika, Filistin, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel TÜGVA Başkanı Beşinci: 'Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz, sinmiyoruz, korkmuyoruz; Filistin'i asla unutmuyoruz' - Son Dakika

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