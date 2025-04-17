Turgut Özal, 32. Vefat Yılında Anıldı - Son Dakika
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Genel

Turgut Özal, 32. Vefat Yılında Anıldı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 32. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene birçok protokol üyesi ve ailesi katıldı.

17.04.2025 19:39
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Turgut Özal, vefatının 32'nci yılında kabri başında anıldı

-Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 32'nci yıl dönümünde Topkapı'da bulunan kabri başında anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban gibi birçok isim ile Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 32'nci yılında Zeytinburnu Topkapı'da bulunan Anıt Mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkan Vekili Nuri Aslan, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Turgut Özal'ın Eşi Semra Özal, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Tören, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Tören İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un dua etmesiyle sona erdi. Protokol üyeleri, anma töreni sonrası Özal ailesine taziyelerini sundu.

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Kaynak: İHA

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