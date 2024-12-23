Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği\'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı

Yalova'da gerçekleşen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Devir Teslim Töreni'nde Hasan Soygüzel, başkanlığı Sedat Köse'den devraldı. Törende kent konseylerinin rolü ve şehirlerdeki estetik sorunlar dile getirildi.

23.12.2024 17:23  Güncelleme: 17:28
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde devir teslim töreni

YALOVA - Yalova'da düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Devir Teslim Töreni'nde Hasan Soygüzel, başkanlığı 15. Dönem Başkanı Sedat Köse'den devraldı.

16. Dönem Devir Teslim Töreni ve Kent Konseyleri Mevzuat Çalıştayı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan yeni dönem başkanı ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, "Kentleriniz hızla büyüyor. Her geçen gün artan farklılaşan ve çeşitlenen sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Hiç şüphesiz bu sorunlarla baş edebilme için sadece yerel yönetimlerin görevi üstlenmesi, sorumluluk alması yeterli değil. Yerel yönetimlere destek olabilecek, danışmanlık yapabilecek, projeler üretecek yapılara ihtiyaç var. Kent konseyleri bu anlamda görevlerini zorluklara rağmen yerine getirmeye devam ediyorlar. Birlik olarak da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kent konseylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eski Başkanı Sedat Köse ise Kent konseyinin etkisi ve işlevselliğini artırmak için görevi süresince çalışmalar yaptığını söyledi.

"Şehirlerimiz çok çirkin"

Vali Hülya Kaya, ise kent konseylerinin çalışmalarını önemsediğini ifade etti. Türkiye'deki kentlerde çirkin bir yapılaşma olduğunu vurgu yapan Kaya, "Gerçekten şehirlerimiz çok çirkin. Estetik bir anlayış getirilemez mi? Benim bildiğim mimarların buna çalışması gerekiyor. Kent estetiğine kafa yormak lazım" ifadesini kullandı.

"Tarım arazilerini peşkeş çekmeye niyetimiz yok"

Kaçak, yapılaşmanın da başını alıp gittiğini söyleyen Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Biz köylerimizde çalışma başlattık. Yerden yere vuruyorlar bizi. Aman efendim 7 tane villayı yıkmışız. Buradan sesleniyorum, evet yıkacağız. Gerekirse 10 tane de villa yıkacağız. Çünkü, Yalova'nın tarım arazileri noktasında zaten kısıtlı bir alanı var. Toplamda kullanabileceğimiz yüzde 12'lik bir arazimiz var. Bunu da İstanbul, Kocaeli, Bursa'dan kendisine yazlık yapma hayaliyle buraya gelenlere peşkeş çekmeye niyetimiz yok."

"Hiçbir başkanını belediye çiftliği değil"

Vali Kaya, belediyelerin aşırı bir borç altında olduğundan yatırım yapamadığına vurgu yaptı. Kaya, bununla ilgili kısıtlamalar yapılması gerektiğini ifade ederek, "Hiçbir başkanını belediye çiftliği değil. Dolayısıyla oraya istediği elamanı alamamalı. Biz İl Özel İdare olarak nasıl alamıyorsak belediyeler de personel alırken kriterleri belli olmalı. Bütçesinin belli bir bölümünü şirketler de dahil olmak üzere bunu geçememeli. Yalova'da ben hizmet alamıyorsam, yatırım bütçesinde para yoksa bu vatandaşa yapılan bir haksızlık. Bunu dile getirmeliyiz. Hiçbir belediye başkanı parkı alıp yerine başka bir şey koyamamalı, bunun engeli olmalı" dedi.

Konuşmanın ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Programa Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Mehmet Duman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yasin Yıldırım da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı - Son Dakika

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