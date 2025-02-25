TUSAŞ'tan HÜRKUŞ Paylaşımı

TUSAŞ'tan 'Göklere iz bırakan HÜR kanatlar' paylaşımı
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabından 'Göklere iz bırakan HÜR kanatlar' paylaşımında bulundu.
TUSAŞ, yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRKUŞ için sosyal medya hesabında 'Göklere iz bırakan HÜR kanatlar' paylaşımında bulundu. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
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